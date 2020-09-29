Almanya, Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü: Derhal silahları susturun

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in dün Paşinyan, bugün de Aliyev ile telefonla görüştüğü ifade edildi.

Görüşmelerde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın tırmanmasının ele alındığı ve Alman Şansölye'nin iki taraftan da derhal silahları susturmalarını talep ettiği vurgulandı.

Merkel'in tarafları müzakere masasına geri dönmeye çağırdığı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun bunun için en uygun platform olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Merkel'in ayrıca komşu ülkelerden de barışçıl çözüme katkı sunmalarını istediği belirtildi.