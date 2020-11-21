Almanlardan çarpıcı itiraf! 'Avrupa Türkiye ile baş edemez'

Alman basını SİHA'larla ilgili yayınladığı analizde, Türkiye'nin son dönemde ciddi gelişim gösterdiği SİHA'lar sayesinde çok sayıda savaşta gidişatı değiştirebileceği ifade edildi.

Sabah'ın Tagesschau'dan aktardığı habere göre , Türk SİHA'ları hakkında önemli açıklamalara yer verildi.

TÜRKLER SİHA'LARI ÇOK KOORDİNELİ KULLANMAYI BAŞARIYOR

Analizde Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer silahlar ve askeri teçhizatlarla çok iyi bir koordine şekilde kullandığını belirtildi.

SİHA'LARIN ETKİSİYLE ERMENİ KUVVETLERİ SİPERLERE GÖMÜLDÜ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferinde büyük bir katkı sağladığı ifade edilirken, analizde "SİHA'ların etkinliğini arttırması ile birlikte Ermeni kuvvetlerinin siperlere gömüldü" ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan'ın çatışmalara ilişkin yayınladığı videolarda SİHA'ların etkisinin çok açık şekilde görüldüğünü ve SİHA'ları 185 Ermeni tankını hedef aldığı da analizde yer aldı.

TÜRKLER SİHA'LAR SAYESİNDE SAVAŞLARIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRİYOR

Analizde ayrıca Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde savaşların gidişatına yön verdiği ve askeri uzmanlara göre Avrupalı devletlerin henüz bu duruma hazır olmadığı da belirtildi. Türkiye'nin SİHA'lar noktasında çok sayıda Avrupa ülkesinin önünde yer aldığı da ifade edildi.

AVRUPA ÜLKELERİ TÜRK SİHA'LARI İLE BAŞ EDEMEZ

Avrupalı ülkelerin SİHA konusunda çalışmaları gerektiği ifade edilirken şu anki şartlarda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği de belirtildi. (ahaber.com.tr)