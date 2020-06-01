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  3. Alman vatandaşlarını THY kurtardı! 100'e yakın kişi evine kavuştu
01 Haziran 2020 Pazartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Alman vatandaşlarını THY kurtardı! 100'e yakın kişi evine kavuştu

Alman vatandaşlarını THY kurtardı! 100'e yakın kişi evine kavuştu

Korona sürecinde yaptıklarıyla gücünü ortaya koyan Türkiye, 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşını tahliye etti.

OSMAN NURİ CERİT 

100 ülkeye Türkiye’den yardım malzemesi gönderildi. Türkiye bunların yanı sıra Türk Hava Yolları uçağıyla Bogota ve Lima’dan aldığı 100’e yakın Alman vatandaşını Frankfurt’a getirdi. Türk Dışişleri ve THY yetkilerinin girişimleriyle gerçekleşen tahliye operasyonu sonrasında, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda “Almanya Dışişleri Bakanlığı, Lima ve Bogoto’daki Türk meslektaşlara harika işbirliği ve yardımseverlikleri için teşekkür ediyor. THY pazartesi Kolombiya’dan, Peru üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sayesinde 100’den fazla Almanya vatandaşı evine geri dönebildi. Teşekkürler” ifadeleri yer aldı. 


Alman vatandaşlarını THY kurtardı
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