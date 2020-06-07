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  3. Alman basını yazdı: Türkiye SİHA devrimi yaptı
07 Haziran 2020 Pazar 08:39 | Son Güncelleme:

Alman basını yazdı: Türkiye SİHA devrimi yaptı

Alman basını yazdı: Türkiye SİHA devrimi yaptı

Alman Die Welt gazetesi yayınlanan bir makalede, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği ve bu sayede askeri başarılar kazandığı belirtildi. “Türkiye'nin TB2 savaşta devrim yapıyor” başlıklı yazıda, Türk TB2 SİHA'larının ucuz, etkili ve ölümcül olduğu belirtilerek, Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

 Makalede Türk SİHA stratejisinin Ortadoğu’daki askeri güç dengesini önemli ölçüde Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekildi.  

DAHA AZ MALİYETLİ 

 TB2’nin, İngilizce Azrail anlamına gelen MQ9 Reaper adlı Amerikan İHA›sı ile karşılaştırıldığı makalede Türk SİHA’ların aynı özelliklere daha az maliyetle sahip olduğu belirtildi. SİHA’ların geliştirilmesi ve üretiminin arkasında Selçuk Bayraktar’ın olduğuna dikkat çekildi.

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