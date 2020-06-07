Alman basını yazdı: Türkiye SİHA devrimi yaptı

Makalede Türk SİHA stratejisinin Ortadoğu’daki askeri güç dengesini önemli ölçüde Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekildi.

DAHA AZ MALİYETLİ

TB2’nin, İngilizce Azrail anlamına gelen MQ9 Reaper adlı Amerikan İHA›sı ile karşılaştırıldığı makalede Türk SİHA’ların aynı özelliklere daha az maliyetle sahip olduğu belirtildi. SİHA’ların geliştirilmesi ve üretiminin arkasında Selçuk Bayraktar’ın olduğuna dikkat çekildi.