'Allah bu millete bir daha marş yazdırmasın'

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921’de kabul edilen milli marş dolayısıyla dün yurdun çeşitli noktalarında ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinlikleri düzenlendi. Kurtuluş Savaşı’ndan alnının akıyla çıkan ordunun talebi üzerine İstiklal Marşı yazılması için Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından başlatılan yarışmaya 724 eser katılmasına rağmen hiçbiri beğenilmemişti. Para ödülü olduğu için yarışmaya katılmayan ve özel rica üzerine İstiklal Marşı’nı kaleme alan Isparta Milletvekili Mehmet Akif Ersoy, “Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın” diye konuşmuştu. Ersoy, 27 Aralık 1936’da vefat etmişti.

RAHMET VE MİNNETLE...



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Oktay, mesajda, “İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99’uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.