Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4923
  • 6,1473
  • 262.254
  • 99512.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Alkollü sürücü faciaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Alkollü sürücü faciaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Alkollü sürücü faciaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu, tren garı önünde meydana geldi. Tavşanlı'dan Afyonkarahisar'a giden Yaşar Demir (47) yönetimindeki 26 FY 444 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada, arka koltukta oturan Basri Kocabıyık (54) öldü, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) ise yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Yaşar Demir'in yapılan kontrolünde 0,86 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Berkay Hardal ile Dilan Telkök ilk kez el ele
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Burcu Özberk'e aşk çalımı
<p>Türkiye´nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı´da, bayrama sayılı günler kala batı illerine k

Kurban Pazarının Gözdesi 1.5 Tonluk ´Bozo´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Apple’dan WhatsApp kısıtlaması

İtalyan modacı tasarladı! THY'nin yeni üniformaları göz kamaştırdı