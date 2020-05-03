Alkışlar yoğun bakıma

Koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının verildiği Okmeydanı’ndaki hastanede virüsle savaş ilk kez görüntülendi. Doktorlar ve hastalar arasındaki ilişki izleyenleri duygulandırdı. 16 gün önce şuuru kapalı bir şekilde yoğun bakıma alınan 56 yaşındaki Ekrem Coşkun, 12 gün boyunca solunum destek cihazına bağlı kaldı. 4 gündür rehabilitasyon sürecinde olan ve solunum cihazından ayrılan Coşkun’un, 1-2 gün içinde normal servise taburcu edilmesi bekleniyor. Coşkun, ‘iyiyim’ mesajını yoğun bakım odasındaki yatağından el işaretiyle anlattı. Doktorlar ise alkışlarla karşılık verdi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz çok ciddi bir mücadele içinde olduklarını ifade etti. Gürbüz “Şu an koğuş başı 30’ar hastadan 3 kat çalışıyor. 4’üncüsünü de yedek olarak tutuyoruz. Yani hesap ederseniz, 4 katta 300’e yakın hasta yatıyor. Çok güzel bir hastane yapmışlar, akıllı bir hastane” dedi.