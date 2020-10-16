Alkışlar gaziye

Ağrı’da 5 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, 2 yıl süren tedaviyle sağlığına kavuştu. Trabzon’a yerleşen Erduran’a, ‘gazilik’ unvanı ile 22 yıllık askeri görevinden malulen emekli edilerek 160 bin TL tazminat verildi.

120 BİN TL TALEP ETMİŞTİ



Erduran, 2017 yılında ise avukatı aracılığıyla 120 bin TL talepli maddi-manevi tazminat davası açtı. Kulağında işitme kaybı, ayağında aksaklık yaşayan Erduran’ın tazminat davasını gören mahkeme, bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, Erduran’ın 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş karşılanmamış zararı bulunduğu bildirildi. Gazi Erduran, miktarı çok bulup, maddi tazminattan vazgeçti. Mahkeme de gaziye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

‘BABAM BENİM KAHRAMANIM’



Gazi Erduran, feragat dilekçesinde, “Belirtilen paranın benim için çok yüksek olduğunu, devletin bu kadar yüksek parayı şahsıma ödemesinin vicdanımı huzursuz ettiği için, gönlüm razı olmadığından bu paradan vazgeçiyorum” ifadelerine yer verdi. Erduran, “Vicdanım çok rahat. Her şey para değil. İnsanın duruşu olması lazım” dedi. Gazi Erduran’ın 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf ise, ‘kahramanım’ dediği babasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, “Babam her zaman en iyisini yapar” dedi.

MİLLİ DURUŞ SERGİLEMEK İSTEDİM



Gazi Cengiz Erduran, “İş kazası geçiren kişinin aldığı tazminat, bir gaziden daha fazla. Bu gerekçeyle dava açtım. Bilirkişi tarafımıza 1 milyon 679 bin küsur gibi bir rakam uygun görmüş. Milli bir duruş ve görüş sergilemek adına bu paradan feragat ettim” dedi.