Aliyev'den Erivan'a Moskova fırsatı! 'Çekilin yoksa biz alacağız'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya’nın Dağlık Karabağ’da ateşkes çağrısı yapması sonrası dün Moskova’da bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise “Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım” açıklaması yaptı.

Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Ermenistan’ın elinde kendilerine ait teçhizat olmadığını belirten Aliyev şunları söyledi:

BÖYLE BARIŞMAYACAĞIZ



“Erivan’ın 16 komuta merkezi, 196 tankı, iki S-300 sistemi dahil çok sayıda hedef imha edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.” Aliyev “Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz isteriz ki kan dökülmesin, çıkın gidin toprağımızdan. Biz toprağımızı geri alacağız. Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalıdır” diye konuştu.

MOSKOVA’DA MASAYA OTURDULAR



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova’da masaya oturdu. Görüşmeler devam ederken AFP bugün ateşkes görüşmelerinin başlayacağını iddia etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Aliyev ile görüşürken, Paşinyan da, barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu.