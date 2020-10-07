Aliyev: Ermenistan savaş suçu işliyor, kanıtları BM'ye sunacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini söyleyerek kanıtları Birleşmiş Milletler (BM) sunacaklarını belirtti.

İşgalci Ermenistan'ın savaşı kaybettiğini söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Maksimum derecede sivillere ziyan verdirmek için çirkin yöntemlere başvuruyorlar



En yakın Terter şehrine günde 2 bine kadar mermi sıkılıyor. Bunun esas amacı sivilleri zora sokmaktır. Bu bir kez daha Ermenistan'ın faşist mahiyetini gösterir.

SİHA'lar olmasa can kaybı çok olurdu

İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar.

"ERMENİSTAN'A YAPTIRIMLAR UYGULANSAYDI BU SORUNLAR YAŞANMAZDI"

Bu çağrılar sadece ateşkes çağrıları olmamalıdır. Ermenistan'a yaptırımlar uygulanmalı. Yaptırımlar uygulansaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Sözde değil emelde... Ama maalesef bu olmadı. Bu süreç yaklaşık 30 yıl hiçbir şekilde sonuç vermedi. Artık manasını yitirmiştir. Son dönemde Ermenistan agresif hareketlerle ve sözlerle darbe vurdu.

(Fransa'nın tutumu) Biz her zaman Minsk grubunu bir grup gibi kabul ederdik. Eş başkanlık eden ülkeler tarafsız kalmalıdır. Ermeni lobisi bu ülkelerde güçlüdür. Hükümetlerine de tesir etmektedir. Bu ülkelerdeki Ermeniler teşkilatlanmış ve Azerbaycan'a kara propaganda uygulamaktadır.

Taraf tutma halleri başladı. Buna göre biz sözümüzü söyledik. Hiçbir taraf tutulmamalıdır. Bu sorun için adımları atsınlar ve bu sorun çözülsün sonra da ateşkes ilan edilsin, uzun süreli barış olsun.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Bize asılsız suçlamalar yöneltti.

Derdimiz toprak bütünlüğümüzü sağlamaktır.

"SİHA'LAR CAN KAYBINI ÖNLEDİ"

Çok büyük fark yarattı. Dünyada birkaç ülke bu duruma maliktir. Türkiye de bunlardan biridir. Bu imkanların bizde olması bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. İnsanlarımızın ve askerlerimizin hayatını kurtarmaktadır. Bunlar olmasaydı hemen o vurulan tanklar, toplar bizim için can kaybına yol açabilirdi. Hem bize avantaj sağlıyor hem de can kaybını önlüyor. Mükemmel teknolojilerdir.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Türkiye bayrağı bizim için Azerbaycan bayrağı kadar azizdir. Tabi ki bu çatışma zamanında Türkiye'nin net tavrı, Sayın Cumhurbaşkanı, benim kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Azerbaycan'a gösterilen destek, Türkiye'den gelen destekler, 'Azerbaycan yalnız değil' sözleri, Türkiye ile olan muhabbeti daha da arttırdı.

Türkiye kadar Azerbaycan'ı destekleyen ikinci ülke yoktur. Bizim büyük servetimizdir.