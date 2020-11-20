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20 Kasım 2020 Cuma 11:13 | Son Güncelleme:

Aliyev: Ağdam için yeni bir dönem başlıyor

Aliyev: Ağdam için yeni bir dönem başlıyor

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 yıl sonra Ağdam'ın işgalden kurtulmasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ağdam için yeni bir dönem başlıyor. İşgal edilen bölgelerde her yer harap edildi. Ne Cebrail ne Fuzuli'de sağlam bina kaldı." dedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 yıl sonra Ağdam'ın işgalden kurtulmasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ağdam için yeni bir dönem başlıyor. İşgal edilen bölgelerde her yer harap edildi. Ne Cebrail ne Fuzuli'de sağlam bina kaldı." dedi

İşte Aliyev'in konuşmasından satır başları:

Bundan sonra yollar, okullar, binalar, gerekli her şey yeniden inşa edilecek. Füzuli-Şuşa yolunun inşaatı için 50 milyon manat ayrıldı. Arazi ve nufüs bakımından Ağdam en büyük yerdit. Artık Ağdam için yeni bir dönem, Ağdamlılar göçmen değil. Devlet, vatandaşların Ağdam'a dönmelerine yardım edecektir.

Eğer Azerbaycan kendi hakkını savunmasaydı, Ermenistan bizim topraklarımızdan çıkmayacaktı. Azeri mescitleri dağıtıldı, tarihimiz yok edilmeye çalışıldı, haritalar yeniden çizildi. Şimdi ne oldu bu haritalar, bu haritalar cehenneme gitti. İşgalciler, evleri, okulları, mescitleri yok ederek gidiyor, bunların özleri bu. Kendilerini 'güçlü savaşçılar' olarak anlatıyorlardı, ne oldu onlara savaş meydanında?

Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine büyük sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin.

Azerbaycan savaş meydanında parlak zafer elde ederek, siyasi masada da kazanmıştır. Azerbaycan askeri biz kez daha gücünü gösterdi, onların ordusunda ise 10 binden fazla firari asker var. Hocalı katilleri bunlar. Ermeni halkının hak ettiği bu muydu? İşgalde ne kazandılar? Savaş meydanında kaybederek bütün dünyaya rezil oldular, bundan böyle bu damgayla yaşayacaklar, onlar bu savaşta yenildiler. Ağdam'ı bir kurşun atmadan aldık. 

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