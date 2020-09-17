17 Eylül 2020 Perşembe 11:12 | Son Güncelleme:
Alibeyköy barajında ürküten görüntü: Sular çekildi, hayvanlar otluyor
İHA
İstanbul'da barajların doluluk oranları alarm vermeye başladı. Alibeyköy Barajı'ndan gelen son görüntülerde, suların çekildiği bazı bölgelerde hayvanların otladığı görülüyor.
İstanbul'da yağışların azalması sebebiyle baraj doluluk oranları geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya düştü. Alibeyköy Barajı'nda 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.10 seviyesine kadar geriledi.
İHA'da yer alan habere göre, Alibeyköy Barajı havadan görüntülenirken, baraj sularının çekildiği bölgede hayvanların otladığı görülüyor.
Barajın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2014 Eylül ayında yüzde 10.78 olarak görüldü.
ÇÖPLER DİKKAT ÇEKTİ
Barajın etrafında hayvanlar otlanırken çevredeki çöpler ise dikkat çekti.