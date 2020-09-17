Alibeyköy barajında ürküten görüntü: Sular çekildi, hayvanlar otluyor

İstanbul'da yağışların azalması sebebiyle baraj doluluk oranları geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya düştü. Alibeyköy Barajı'nda 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.10 seviyesine kadar geriledi.

İHA'da yer alan habere göre, Alibeyköy Barajı havadan görüntülenirken, baraj sularının çekildiği bölgede hayvanların otladığı görülüyor.

Barajın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2014 Eylül ayında yüzde 10.78 olarak görüldü.

ÇÖPLER DİKKAT ÇEKTİ

Barajın etrafında hayvanlar otlanırken çevredeki çöpler ise dikkat çekti.