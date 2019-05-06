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  3. Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a videolu tepki: Böyle bir cümlem yok

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a videolu tepki: Böyle bir cümlem yok

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a videolu tepki: Böyle bir cümlem yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz twitter hesabından gazeteci Fatih Portakal ve CHP'li bazı yöneticilerin kendisine atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" cümlesini 'Böyle bir cümlem yok' diyerek videosu ile cevap verdi.

AK Partili Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında yaptığı bir konuşmanın gazeteci Fatih Portakal ve CHP'li isimler tarafından çarpıtıldığını savundu.

Twitter'dan Fatih Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketliyerek açıklamalarda bulunan Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" diyerek videoyu da yayınladı.

 

?Yavuz, "'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklinde ifadem olmamasına rağmen bunu neden dillerine doladılar acaba? Böyle bir kurgudan bile medet umulduğu için olabilir mi? Benim için mahzuru yok ama acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici" ifadesini kullandı.

 

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