Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında? merak edilmeye başladı. Başpehlivanların çektikleri kura sonucunda güreş eşleşmeleri Ünal Karaman-Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu-Orhan Okulu, İsmail Balaban-Hamza Köseoğlu, Ali Gürbüz-Faruk Akkoyun şeklinde oldu. Peşrevle tribünleri selamlayan başpehlivanlar güreşe tutuştu. Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akkoyun'u müsabakanın onuncu dakikasına varmadan yenerek tamamladı. Gürbüz, rakibini "sarma kıle" oyunuyla yendi.Yağlı Güreç severler Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Ali Gürbüz kaç kez başpehlivan oldu? diye araştırıyorsanız işte yanıtı..

ER MEYDANI'NDA BÜYÜK ÇEKİŞME

İsmail Balaban ile Hamza Köseoğlu arasındaki güreş heyecan dolu geçti. İsmail Balaban'ın tırpanları ve Hamza Köseoğlu'nun dalmalarıyla hareketli geçen güreşte karşılıklı seri hücumlar seyirciyi coşturdu. Puanlama bölümünde bastırarak rakibini sıkıştıran Erzurumlu Hamza Köseoğlu tek daldı bacağını kaptıran favorilerden 2013-2017 başpehlivanı İsmail Balaban'ın dengesini bozdu açık düşürerek yendi.

Mehmet Yeşil Yeşil ile Ünal Karaman arasındaki güreş ise seyir zevkinden uzaktı. İki pehlivan da puanlama bölümüne geçilmesi için 40 dakika birbirini tarttı. Tek dalan Ünal Karaman paçayı Mehmet Yeşil Yeşil'e kaptırdı. Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil bastırmayla rakibini açık düşürerek Ünal Karaman'ı yendi.

Bu sonuçlarla Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu ve Mehmet Yeşil Yeşil yarı finale yükseldi.

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Antalya’da başpehlivan Mehmet Öztürk’ün torunu, Kırkpınar başpehlivanı olan Recep Gürbüz’ün oğlu olarak 26 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Gürbüz; yiğit, bahadır manasına gelen güreşin ikinci piri olarak da kabul edilen yiğitliğin simgesi Hz. Ali’nin ismi olan Ali ismini aldı. 2004 yılında lise eğitimini Murat Paşa Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Gazi üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanarak lisans eğitimine Ankara’da başladı. Üniversite eğitimi esnasında minder güreşine yöneldi. 2007 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası’nda ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.

Babası Recep Gürbüz’ün oğlu Ali’nin dünyaya gelmesinden 8 ay sonra 1988 yılında Kırkpınar Başpehlivanı olup ilk defa Antalya’ya kemeri getirmesinin ardından 1 yıl sonra elem vaziyette beyninde meydana gelen tümörden dolayı vefat etmesinden sonra ailesinin, bilhassa dedesi Mehmet Öztürk’ün gayreti ve güreş sever Antalya halkının babasının mirası olan kemerin Antalya’ya gelmesi isteğinin şevkiyle er meydanına çıkıp kemeri kazanma hayali ve inancıyla ilk defa 1998 yılında Kırkpınar’da er meydanına çıktı.

1998 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katıldığı ilk güreş deneyiminde Minik 2 boyunda ikincilik kürsüsüne çıktı. Daha sonra sırasıyla 2002 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Tozkoparan boyunda yine ikinci oldu. 2003 yılında Deste Küçük Boyda birincilik kürsüsüne çıktı. 2005 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Deste Büyük Boyda, 2006 yılında da, Küçük Orta Büyük Boyda birinci oldu. Bu başarının ardından bir yıl sonra 2008 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Er Meydanında Başaltı Boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak Başpehlivan Boyunda güreşmeye hak kazandı. Başpehlivan olarak güreştiği 2009 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üçüncü, 2010 yılında ikinci oldu. 2011 yılı 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final müsabakasında Başpehlivan Recep Kara’yı yenerek ilk defa Kırkpınar Başpehlivanı olarak er meydanında altın kemer kuşandı. Bir yıl sonra 2012 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde tekrar Recep Kara’yı yenerek Başpehlivan oldu. Hedefi de altın kemerler kazanarak babasıyla başlayan serüveni tamamlamaktır. En büyük arzusunun Altın Kemeri Antalya’ya kazandırmak olduğunu belirtmektedir.