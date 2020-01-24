Ali Gaffar Okkan kimdir, nereli? Ali Gaffar Okkan ölüm tarihi nedir, nasıl öldü?

Ali Gaffar Okkan kimdir, nereli? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ali Gaffar Okkan 19 yıl önce görev başındayken hain bir saldırı ile şehit edildi. Gaffar Okan ölüm yıl dönümünde sevenleri tüm Türkiye tarafından anılıyor. Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın hayatuı haberimizde..

GAFFAR OKKAN NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001’de Diyarbakır’da bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Ali Gaffar Okkan 24 Şubat 1952 yılında Hendek’te doğdu. Henüz kısa pantolonla dolaştığı yaştaydı ama o zaman da polis olmak istiyordu. 15 yaşındayken polis kolejine girdi, ardından polis akademisine devam etti. İlk görev yeri İzmir’di. O artık komiser yardımcısıydı. 1.5 yıl sonra terörle mücadele şubesine geçti.

FAİLİ MEÇHULLERİ AYDINLATTI

1983’de tayini Şanlıurfa’ya çıktı. 12 Eylül Darbesi’nin etkisi sürüyordu. Fakat Okkan ve ekibi beş faili meçhul cinayeti üç ay içinde aydınlattı. Üç yıl sonra tayini bu kez Eskişehir’e çıktı. Polislerin sosyal hayatta da, sporda da başarılı olmasını istiyordu. Ona göre polis halktan ve hayattan uzak duramazdı. Beraber çalıştığı ekip arkadaşlarını da hep bu bakış açısıyla yönlendirdi.

1991 yılında tayini Kars’a çıktı. Faili meçhullerin ardı arkasının kesilmediği bir yıldı ve Okkan artık Emniyet Genel Müdürü’ydü. Gaffar Okkan iyi bir emniyet müdürünün yazılı görev tanımına tutsak olmaması gerektiğine inanıyordu. Kars’ta da bu öğretisiyle görev yaptı.

DİYARBAKIR SON GÖREV YERİ OLDU

1997 yılında bu kez Diyarbakır’a tayini çıktı. Okkan bunu bir fırsat olarak gördü. O dönemin en sıkıntılı şehirlerinden birinde fark yaratırsa hayalini kurduğu İstanbul’a atanabilirdi. Fakat Diyarbakır, Okkan’ın son görev yeri oldu.

Okkan Diyarbakır’da fark yaratmaya ilk günden başladı. İl Emniyet Müdürlüğü’nü dağıttı, artık Diyarbakır’ın en tehlikeli mahallelerinde bile emniyetin binası olacaktı. MOBESE sözcüğünü kimse bilmezken Diyarbakır sokaklarına kameralar kurdurdu. Okkan, göreve başlamadan önce Diyarbakır’daki kadın polisler emniyet binasından pek çıkmazdı. Okkan kadın polislerin sokağa çıkmasını sağladı. Polislere halktan uzak durmamaları emrini verdi. Bu polisler için bir ilkti.

DİYARBAKIRLININ GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Sıradan bir amir değildi. Bunu polisler anlamıştı, sıra halktaydı. Diyarbakır esnafıyla sıcak ilişkiler kurdu. Her hafta onları ziyaret etti, telefon numarasını “bir derdiniz olursa arayın” diyerek herkese verdi. Önünde ceket iliklenmesine karşı çıktı. Çocukları çok sevdi. Diyarbakır halkı ilk ve belki de son kez böyle bir emniyet müdürüyle tanıştı.

DİYARBAKIRSPOR’A BÜYÜK ÖNEM VERDİ

Okkan Diyarbakırspor'u es geçmedi. Üçüncü lige düşürülmek istenen Diyarbakırspor’un toparlanmasını sağladı. Neredeyse her maçı izliyor, saha kenarında futbolculara tezahürat yapıyordu. En büyük hayali Diyarbakırspor’un 1.lige çıkmasıydı.

HİZBULLAH’A BÜYÜK DARBE VURDU

Fakat Okkan’ın karşısında çok büyük bir terör örgütü vardı: Hizbullah. Bu terör örgütünü Ankara’daki bakanların gündemine aldırmak için çok uğraştı. Okkan bir Hizbullah itirafçısından aldığı bilgilerle örgüte önemli darbeler vuracaktı. Polis Hizbullah’ın arşivlerini ele geçirdi, tam 20 bin örgüt üyesinin bilgileri polisteydi.