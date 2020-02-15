Milyoner sorusu: Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi hangi ülkede kurulmuştur? İşte cevabı!

"Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzdeki hangi ülkede kurulmuştur?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzdeki hangi ülkede kurulmuştur?

A: Katar

B: Azerbaycan

C: Meksika

D: Venezuela

Doğru cevap: B Azerbaycan