Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! Pınar Fidan'ın ifadesi ortaya çıktı

Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan, avukatıyla birlikte Kadıköy Güvenlk Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi.

Pınar Fidan, ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı. Fidan'ın ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dediği öğrenildi.