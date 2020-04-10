Alef yayın tarihi belli oldu! Alef dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Alef yayın tarihi belli oldu. 8 bölümlük bir mini dizi olması planlanan Alef gündemde yerini aldı. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Emin Alper var. Alef dizisi hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde…

ALEF HANGİ KANALDA?

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor. Alef, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Alef'in 1. ve 2. bölümü Blu TV ve FX TV'de bu akşam (10 Nisan) 21.30'da aynı anda yayınlanacak. Alef bu haftaya özel iki bölüm peş peşe yayınlanacak. FX'te sansürlü olarak yayınlanacak dizinin sansürsüz versiyonunu izlemek isteyenler ise BluTV'den izleyebilecek.

ALEF KONUSU

Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile Settar (Ahmet Mümtaz Taylan) hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektiftir. İstanbul’da işlenen esrarengiz cinayetleri çözmek için aldıkları görev onları bir araya getirir. Dedektifler ancak kendi deneyim ve bilgilerini birleştirirlerse vakayı çözebileceklerdir.

Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır. Kemal ve Settar her cinayet vakasında aynı işaretle karşılaşır. Katil, adeta kendisiyle birlikte bir sırrın açığa çıkmasını istemekte ve geriye ipuçları bırakmaktadır. Ancak bu gizemli ipuçları, sıradan cinayet vakalarını açıklayan yöntemlerle çözülememektedir. Yaşar (Melisa Sözen), Kemal ve Settar ile birlikte bu gizemli ipuçlarının peşine düşecektir.

ALEF OYUNCULARI

Dizide Kenan İmirzalıoğlu genç dedektif Kemal rolünü, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan tecrübeli dedektif Settar rolünü ve Melisa Sözen ise öğretim görevlisi Yaşar rolünü canlandırıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle; Ece Dizdar, Osman Alkaş, Rıza Akın, Baran Arslan, Erdem Kaynarca.