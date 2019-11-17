Alçak ifadeler kullanmıştı! Provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan provokatör Mehmet Avcı, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere karşı alçak ifadeler kullanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, önceki gün gözaltına alınan Avcı, dün sabah adliyeye sevk edildi. Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın kararıyla Mehmet Avcı, dün serbest kaldıktan sonra yayınladığı videolar nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün yeniden adliyeye sevk edilen provokatör Mehmet Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PROVOKATÖRÜN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından küfür ve hakaretlerle dolu skandal paylaşımları büyük tepki çeken Mehmet Avcı'ya ait yeni bir video ortaya çıktı. Bir parkta çekilen görüntülerde Mehmet Avcı bir salıncağı göstererek "Günü saati gelince ne yapacağım biliyor musunuz? Salıncakta sallandıracağım. Anladınız mı?" diyerek tehditler savurduğu görülüyor.