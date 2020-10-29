Alçak hakarete karşı tek ses: Türkiye güçlenecek faşistler kaybedecek

Hz. Muhammed’e yönelik hakaretleriyle İslam dünyasının tepkisini üzerine çeken Fransız Charlie Hebdo dergisi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da alçakça bir hakarette bulundu. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek” denildi.

NEFRET ÜRETİM MERKEZİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır” dedi. Çelik, Charlie Hebdo’nun inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınlarının asla fikir özgürlüğü olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Bucephenin genişlediğini görüyoruz.”

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE PROTESTO



Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunması ve Charlie Hebdo dergisinin Başkan Erdoğan’ı hedef alan karikatürüne tepki gösterdi. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı (ortada) elçilik önünde basın açıklaması yaptı.

TÜRKİYE GEREKLİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo dergsindeki yayınla ilgili resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu’nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır” diye konuştu.

Hz. Muhammed’e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydeden Gül, “ Ne yaparlarsa yapsınlar, İslam, barış kardeşlik mesajını mutlaka bütün yeryüzüne, bütün o saldırıları yapanlara da iletmeye devam edecektir” dedi. Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

BÜYÜKELÇİYİ GERİ ÇAĞIRMAYA GEREK YOK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Charlie Hebdo’ya başlatılan soruşturmaya ilişkin “İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz” dedi. Türkiye’nin Paris Büyükelçisi’nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Çavuşoğlu, “Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok” diye konuştu.

AKAR: TERÖRÜN MİZAH HALİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Charlie Hebdo’daki yayına ilişkin, “Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir” dedi. Akar, şunları kaydetti: “Sistematik olarak İslamiyet’e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu yayınların radikal grupların işine yarayacağı açıktır.”

CHARLİE HEBDO SINIRI ÇOKTAN AŞTI



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Charlie Hebdo’ya tepki gösterdi. Ylaçın, “Charlie Hebdo, yayıncılık anlayışının temelini oluşturan saldırganlık, ahlaksızlık ve küfürbazlıkta insanla hayvanı birbirinden ayıran sınırları çoktan aşmıştır” dedi.

MACRON’A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ



Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı söylemlerine tepki olarak, Gazze’deki Fransız Kültür Merkezi duvarına pankart asıldı. Libya’da Fransız bayraklarının üzerinden arabalarla geçilerek protesto edildi. Mısır’da bir okul sahasında toplanan onlarca Hıristiyan öğrenci Arapça “Peygamberime dokunma” yazısıyla koreografi oluşturarak, Fransa’nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi.