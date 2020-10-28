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28 Ekim 2020 Çarşamba 08:27 | Son Güncelleme:

Alaşehir'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı

Alaşehir'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı
DHA

Manisa Alaşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı. Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının cadde boyunca yere serilmesi ve üzerlerinden araçların geçtiği görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı. Bayram etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının cadde boyunca yere serilmesi ve üzerlerinden araçların geçtiği görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Türkiye genelinde pandemi önlemleri kapsamında Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılı kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bayrak krizi yaşandı. Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk'ün posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının İstiklal caddesi boyunca yere serilerek yapılan hazırlıklar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği bayrak, bir süre sonra toplatıldı.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülere vatandaşlardan tepki içerikli yorumlar yapıldı. Olayda kurusu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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