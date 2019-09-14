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  3. Alanya'da inanılmaz görüntü! Denizin ortasında şemsiyeyle kaldılar

Alanya'da inanılmaz görüntü! Denizin ortasında şemsiyeyle kaldılar

Alanya'da inanılmaz görüntü! Denizin ortasında şemsiyeyle kaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde aniden bastıran dolu denizdeki tatilcileri hazırlıksız yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde bir anda bastıran fırtına ve dolu sebebiyle denizde mahsur kalan tatilcilerin imdadına işletmeciler yetişti.

DENİZDE ŞEMSİYENİN ALTINA GİRDİLER

Denizdeki vatandaşlar sahilden plaj şemsiyesi götürülüp doludan korunmaya çalışıldı. Bazı tatilciler ise çocuklarını korumak için üzerlerini havluyla sarıp kucaklarına alarak açık alandan uzaklaşmaya çalıştı. Yüzlerce tatilcinin bulunduğu İncekum Plajı'nda herkes sığınacak kapalı bir alan ararken yaklaşık 20 dakika devem eden yağışın ardından işletmenin otoparkı da gölete döndü.

Yağmurun ardından başlayın fırtına da sahildeki tatilcilere zor anlar yaşattı. Plaj şemsiyelerini elleriyle tutarak uçmalarını engellemeye çalışan bazı tatilciler ise yağmur ve fırtınanın keyfini çıkardı.

İHA

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