Alanya'da deprem mi oldu? 6 Eylül son depremler listesi haberimizde..

Alanya'da deprem mi oldu? sorusu hızla aranmaya başladı. Akdeniz'de, Alanya yakınlarında saat 11.59'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Detaylar haberimizde yer alıyor..

DEPREM NEDİR?

Yer altındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeniyle oluşan hareketlerin yer yüzeyini sarsmasına deprem denir.

Deprem çok kısa süre devam eden yerden gelen uğultu ve gürültüyle birlikte azdan çoğa doğru yükselen bir sarsıntı ile kendisini hissettirir. Büyük depremlerin öncesi ve sonrasında da depremler olur. Büyük depremlerden önce gerçekleşen, şiddetli olmayan depremlere 'öncü depremler' denir. Şiddetli depremlerin ardından olan depremlere de 'artçı depremler' denir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yeryüzünde depreme daha hassas bölgeler vardır. Önceden kırılmış bölgeler, büyük yer altı boşlukları ve tuz kaynaklarının olduğu araziler bu hassas bölgeler arasındadır. Yurdumuzun büyük bir kısmı deprem tehlikesi altındadır. Yurdumuzu deprem tehlikesine göre 4 bölgeye ayırabiliriz. Buna göre, 4 üncü derece deprem bölgesi tehlikenin en az olduğu bölge iken, 3 üncü derecede bu tehlike biraz daha fazladır. 2 inci derece deprem bölgelerinde deprem tehlikesi ise 3 üncü dereceden daha fazladır. Ancak, en fazla deprem riski taşıyan bölgeler 1 inci derece deprem bölgeleridir.

Şiddetli bir deprem can ve mal kaybına sebep olabilir. Ancak, şu da bilinmelidir ki deprem beraberinde mutlak bir ölüm ve ağır hasar getirmez. Depremden korkmak normaldir, ancak, bu korku ve kaygıları iyi bir hazırlık ve doğru bilgilerle azaltabilirsiniz. Deprem zararları yer sarsıntısından ziyade evlerin doğru yerlere ve doğru biçimde inşa edilmemesiyle, ev içindeki güvenliğin ağır eşyalar sabitlenmek suretiyle sağlanmamasıyla ortaya çıkar. Bu kitapçık sizlere bilgi vermek ve sizleri hazırlayabilmek için yazılmıştır.