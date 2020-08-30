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  3. Aktarlar ‘udi hindi' talebine yetişemiyor
30 Ağustos 2020 Pazar 19:11 | Son Güncelleme:

Aktarlar ‘udi hindi' talebine yetişemiyor

Aktarlar ‘udi hindi' talebine yetişemiyor

Koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu iller arasında yer alan Diyarbakır'da vatandaşlar, salgına karşı aktarlara akın etti.

Aktarlar, vatandaşların bitkisel çözüm olarak tercih ettiği ürünlerin başında udi hindi bitkisinin geldiğini ve kilosu 300 liraya kadar satılmasına rağmen yoğun talep aldıklarını söyledi. Aktar Cahit Gürkaş “Zencefil ve zerdaçal kışın talep görüyor. Çünkü gribe karşı etkili” diyerek şöyle konuştu: “Ayrıca hem Kovid-19 hem de gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiğimiz keçiboynuzu var.”

DAMLA SAKIZIYLA KARIŞTIRIN

“Kovid’e udi hindi bitkisi de çok etkili. Bunu damla sakızıyla verdiğimiz zaman hastalarda olumlu neticeler alınıyor. Damla sakızı dövülüp toz haline getirildikten sonra udi hindi ile karıştırılıyor. Sabah, öğle, akşam bir çay kaşığı ılık suyla yutuluyor. Özellikle akciğerlerdeki tutulumlar için çok etkili. Bağışıklık sistemini yüksek tutuyor, enerji veriyor, nefes açıyor.” 

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