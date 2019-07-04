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  3. Aksaray'da şarampole yuvarlanan otobüste 41 kişi yaralandı

Aksaray'da şarampole yuvarlanan otobüste 41 kişi yaralandı

Aksaray'da şarampole yuvarlanan otobüste 41 kişi yaralandı

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk K. idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 41 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsün, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenildi.

(AA)

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