Aksaray'da koronavirüs alarmı! Bakan Koca açıkladı: Tanısı olan hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) şüphesiyle ilgili, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı." dedi.

Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere, Aksaray'da bazı Çinli turistlerin koronavirüs şüphesiyle müşahede altında tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"ATEŞ, BULANTI VE İSHAL"

"Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şüpheli olan hastalarımız oldu. Denizli'de, Nevşehir'de, İzmir'de, Konya'da

şüpheli vakalarımız olmuştu. Bu vakalarımızda ağırlıklı H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Dolayısıyla Aksaray dışında diğer illerde şüpheli olarak görülen vakalarımızın hiç birisinin koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü onlardan çıkan sonuçlar daha çok H1N1 şeklinde oldu. Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik kafileyle beraber aralarında tur operatörü ve şoförü olmak üzere 12 kişilik ama bu kişilerden biri ateş, bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, bir hafta önce gelmesi arkadaşlarımızı şüphelendirdi."

Özellikle koronavirüs ile ilgili erken dönemde hasta grubuna nasıl davranılması, numunelerin nereye gönderileceği, gözlem ve karantina dahil olmak üzere kapsamlı bir rehber yayınlandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"GENEL DURUMU İYİ"

"Bu rehber çerçevesinde tüm Türkiye'de erken dönemde bazı hassasiyet göstererek yoğun numune gönderimi olduğunu da biliyoruz. Ama rehber çerçevesinde olduğu için tüm imkanlarımızın yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Aksaray'dan gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı. Vakanın şu an koronavirüs denme durumunun olmadığını ve özellikle daha çok Çin'den gelen, klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, sonrasında giderek genel durumunun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetersizliğinin geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söylemek istiyorum. Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve herhangi solunum sorunu olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

"BİR ÇOK TEVZİRAT YAPILIYOR"

Koca, özellikle bu süreçte bakanlık olarak çok şeffaf bir şekilde tüm sonuçları paylaştıklarına dikkati çekerek, "Bir çok tevzirat yapılıyor. Bunlara inanılmaması, bizden bu anlamda net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının özellikle altını çiziyorum." dedi.

Bakan Koca, 1-2 gün içerisinde testin sonucu çıktığında gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklarını belirterek, "Toplam 12 kişi hasta değil. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

İLK TETKİKLER TEMİZ

AKSARAY’da 10’u Çinli turist 2’si Türk 12 kişi ’coronavirüs’ şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti.

Kapadokya gezisi kapsamında Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1’i öksürük ve bulantı rahatsızlığı nedeniyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine geldi. Çin’de görülen ’coronavirüs’ nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan ulaşımını sağlayan tur şirketine ait şoför ve rehber de, 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amaçlı hastane çalışanlarına maske dağıtıldı.

VALİ: TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Aksaray Valisi Ali Mantı, akşam saatlerinde Valilik binasında Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 10’u turist 12 kişinin tedbir amaçlı gözlem altına alındığını ifade eden Vali Mantı, şunları söyledi:

”Bugün 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında ilimiz Sultanhanı ilçesine gelen 1 Çinli, 10 kişilik turist kafilesinde şoför ve rehberle beraber 12 kişilik kafilede, 1 Çinli vatandaş, öksürük şikayetiyle orada sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra diğer vatandaşlarda hep birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat ediyorlar. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan ’Botaş Tuz Gölü Depolama Sahası’ndaki işçilerin başına böyle bir iş geldi’, böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı. Tuz Gölü ile depolama sahasıyla alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşımız, 2 Türk onlarla gelen vatandaşımız sadece gözlem altında.”

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YEŞİLDAĞ: İLK TETKİKLER TEMİZ

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti. Yeşildağ, ”Bu yaptığımız sadece tedbir amaçlı. Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ve ateş şikayeti var. Geldiği yeri de dikkate aldığımızda tedbir amaçlı müşahedeye aldık. Bunlarda yaptığımız akciğer filmleri normal. Biz 24 saat bunları müşahede edeceğiz. Kanları aldık, kanları da bakanlığa gönderdik, sonuçlar 24 saat içinde çıkacak. Sonuçlar çıktıktan sonra da biz bunları göndereceğiz. Çünkü müşahede altında tutuyoruz, sonuçların da gelmesini bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı söz konusu değil" diye konuştu.

YEŞİLDAĞ: HİJYENE DİKKAT EDİN

Yeşildağ, coronavirüs’ten korunmak için ise tavsiyelerde bulundu. Yeşildağ, ”Vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum; normal gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi tedbir amaçlı sadece hijyene dikkat etmemiz lazım. Gribal enfeksiyonlarda yapmamız ne gerekiyorsa aynı şekilde, biz zaten bunları dünyanın gündeminde olduğu için bunları izole etmemiz ve kontrol altına almamız gerekiyor ki, bunlar seyahat ediyor. Burada biz durdurduk ve kontrol ediyoruz. Bunu da sonuçlandırmamız lazım. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsun, sonuçlar çıktıktan sonra tekrar bilgilendireceğiz. Şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi