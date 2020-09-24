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24 Eylül 2020 Perşembe 07:44 | Son Güncelleme:

Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem
DHA

Aksaray'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aksaray'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Aksaray'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü 5 kilometre olarak duyurdu.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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