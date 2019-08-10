Aksaray bayram namazı saat kaçta? Diyanet Aksaray bayram namazı saati..
Aksaray bayram namazı kaçta? sorusu Aksaray'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere kılınıyor. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınıyor. Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. Diyanet İşleri Başkanlığı bütün illerdeki bayram namazı saatlerini açıkladı. Aksaray bayram namazı saati kaç? diye merak edenler için Diyanet Aksaray bayram namazı saati haberimizde yer alıyor..
Aksaray bayram namazı saati arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. 2019 Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos olacak. Bayram dört gün sürecek. Bayram ilk gün kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanıyor ve bayram namazı kılıyor. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip oluyor. Aksaray bayram namazı saati kaç? diye merak edenler için Diyanet Aksaray bayram namazı saati haberimizde yer alıyor..
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇ?
Aksaray bayram namazı 06:31'de kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her Müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu hâlde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutbe vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, cuma namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark şudur: Cuma'da hutbe namazdan öncedir, bayram hutbesi ise namazdan sonradır.
BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR?
Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.
BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?
Bayram namazı senede iki kere kılınır; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınır. Dargınlıkların ortadan kaldığı sevinç günleri sayılan bu günlerde bayram namazını camide kılmak kardeşlik duygularını artırması yönünden önemlidir. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da vacip namazlardan olup cemaatle kılınır.