Aksaray bayram namazı saat kaçta? Diyanet Aksaray bayram namazı saati..

Aksaray bayram namazı saati arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. 2019 Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos olacak. Bayram dört gün sürecek. Bayram ilk gün kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanıyor ve bayram namazı kılıyor. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip oluyor. Aksaray bayram namazı saati kaç? diye merak edenler için Diyanet Aksaray bayram namazı saati haberimizde yer alıyor..

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇ?

Aksaray bayram namazı 06:31'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her Müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.

Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu hâlde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutbe vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, cuma namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark şudur: Cuma'da hutbe namazdan öncedir, bayram hutbesi ise na­mazdan sonradır.

BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR?

Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Bayram namazı senede iki kere kılınır; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınır. Dargınlıkların ortadan kaldığı sevinç günleri sayılan bu günlerde bayram namazını camide kılmak kardeşlik duygularını artırması yönünden önemlidir. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da vacip namazlardan olup cemaatle kılınır.