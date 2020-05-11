AKŞAM'ın sürprizi sağlıkçıları duygulandırdı: Bundan güzel bir kutlama olamazdı

GÜRKAN ATA / SONER KAN



Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gidemedikleri için Anneler Günü’nü ailelerinden ayrı geçiren fedakâr doktor ve hemşirelerin bu özel gününde çocukları güzel bir sürpriz yaptı. AKŞAM’ın sayfalarından çocuklarının Anneler Günü’nü kutladığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan sağlık çalışanları, “Bu şartlarda bundan güzel bir kutlama olamazdı” dediler.

KELİMELER YETERSİZ KALIYOR

Başakşehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Elif Tanrıverdi, çocukları Ahmet Çağan (8) ve İsmail Çınar’ın (10) sürprizini hastanede nöbetteyken gördü. Dr. Tanrıverdi, duygularını şöyle anlattı: “Çocuklarım arayıp gazeteye bakmamı söylediklerinde çok şaşırdım, resimler ve duygu dolu mesajlar... Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler kifayetsiz... Bu süreç geçecek ve anıları kalacak zihinlerde.”

ÖNCE FOTOMONTAJ SANDIM

Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Hemşiresi Gül Kılıç, 4 yaşındaki oğlu Göktürk’ün kutlamasına ilk başta inanamadığını söyledi. Sürprizi, nöbet çıkışı karantinada kaldığı yurtta öğrenen Gül Hemşire, “Gazetede haberi görünce bunun fotomontaj olduğunu düşündüm. Uzun süre bunu bana inandıramadılar. Gerçek olduğunu anlayınca hayatımdaki en büyük şoklardan birini yaşadım. Bu şartlarda böyle bir Anneler Günü kutlaması inanılmazdı. Teşekkürler AKŞAM.” dedi.

ÇOCUKLARA HASRETİM



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görevli 14 yıllık hemşire Şayan Esen, sürpriz karşısındaki duygularını şöyle anlattı: “Betül (11) ve Emir’in (8) hasretiyle yanıp tutuşurken, Anneler Günü’nde onlardan ayrı kalmanın hüznünü yaşarken kimsenin aklına gelmeyecek, çok anlamlı bir sürprizle karşılaştım. Çok duygulandım. Çocuklarımı çok seviyorum, onlar benim mutluluk sebeplerim.”