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  3. Akşam'ın haberi yürekleri sızlatmıştı: Artık mutlu bir yuvası var

Akşam'ın haberi yürekleri sızlatmıştı: Artık mutlu bir yuvası var

Akşam'ın haberi yürekleri sızlatmıştı: Artık mutlu bir yuvası var

Sahibi terk edince üzüntüden bir deri bir kemik kalan ‘Zeyna’nın dramını gören Gül çifti, sahiplendikleri köpeğe yeni bir hayat sunmakla kalmayıp ‘Maya’ adını verdi.

Soner KAN

Adana’da sahibinin havyan barınağına terk ettiği Boxer cinsi köpek, yemeden içmeden kesildi. 10 kiloya düşen köpeği hayvanseverler, özel kliniğe götürdü. Tedaviyle yaşam savaşını kazanan köpeğe ‘Zeyna’ adı verildi. AKŞAM'ın gündeme getirdiği dramı gören Gül çifti, ‘Zeyna’yı sahiplendi, kötü günleri unutması için de  ismini 'Maya' olarak değiştirdi. 

Günlerce ağladım

Maya’nın fotoğrafını gazetede görünce günlerce ağladığını söyleyen Zeynep Gül, “‘Bambam’ı sahiplenip, çocuğumuz gibi kolladık. Ama ‘Maya’nın bu durumuna da seyirci kalamazdık. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen ona yeni bir hayat vermek istedik” dedi. 

Damızlık olarak kullanıp atmışlar

Maya’nın önceki sahibi tarafından ‘damızlık' olarak kullanıldığı da ortaya çıktı. Otomobil çarpması sonucu kalçası kırılan köpeğin bakımsızlık nedeniyle de kemiğinin yanlış kaynadığı ve bu nedenle de sol arka ayağının sakat kaldığı öğrenildi.

Neden bu kadar acımasızlar?

Bu duruma isyan eden müzisyen Cem Gül (31), “İnsanlar neden bu kadar acımasız? Maya, hâlâ travma yaşıyor. Bir araba gördüğünde korkup kaçıyor. ‘Bambam’ ise ona ağabeylik yapıyor” diye konuştu. 

 

 

 

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