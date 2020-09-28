AKŞAM sordu Trump yanıtladı... Trump'tan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Karabağ’da yaşananlara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’a “Karabağ’da askeri hareketlilik var. Siviller öldü. Azerbaycan Resmi yetkililerine göre ilk ateş Ermenistan’dan geldi. Yorumunuz nedir?” diye sordu.

Trump, “Olaylar çok yeni ve yakından takip ediyoruz” dedi. Olanları dün ve bugün öğrendiğini ifade eden Başkan Trump, “Bölgede iyi ilişkilerimiz var. Nasıl sürdürebileceğimize bakıyoruz” ifadelerini kullandı.