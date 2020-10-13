Akşam saatlerine dikkat: Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege'de akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lodosun hızının 80 km'ye ulaşacağı tahmin edilirken hava sıcaklıkları yağışın etkisiyle azalacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların bugün (Salı) 10:00-20:00 saatleri arasında Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde; kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



Rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık