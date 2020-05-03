Akrabalara emanet ettiler! Doktor çift 1,5 aydır çocuklarını göremiyor

11 ve 8 yaşındaki oğullarını yakınlarına emanet ederek eve gitmeme kararı alan çift, çocuklarıyla ancak cep telefonlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderebiliyor. Pelin Çetinkaya çocuklarının ““Anne sen hastalarını bizden daha çok seviyorsun” diyerek sitem ettiğini söyledi.