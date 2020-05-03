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  3. Akrabalara emanet ettiler! Doktor çift 1,5 aydır çocuklarını göremiyor

Akrabalara emanet ettiler! Doktor çift 1,5 aydır çocuklarını göremiyor

Akrabalara emanet ettiler! Doktor çift 1,5 aydır çocuklarını göremiyor

Adana'da koronavirüs mücadelesinde görev alan uzman doktorlar Pelin ve Ferhat Çetinkaya çifti, hastalara şifa olabilmek için iki oğullarının hasretiyle otel odasında kalıyor.

11 ve 8 yaşındaki oğullarını yakınlarına emanet ederek eve gitmeme kararı alan çift, çocuklarıyla ancak cep telefonlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderebiliyor. Pelin Çetinkaya çocuklarının ““Anne sen hastalarını bizden daha çok seviyorsun” diyerek sitem ettiğini söyledi. 


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