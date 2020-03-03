Akını duyan sınıra koştu

Türkiye’den Avrupa’ya gitmek üzere Yunanistan tarafına giden göçmenlerin sayısı, dün 13.50 itibariyle 117 bin 677’ye ulaştı. Sığınmacıların hem karadan hem de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a ulaşma çabaları dün de sürdü. Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies arasındaki tampon bölgede bekleyen 2 binin üzerindeki göçmen, soğuk hava ve zor şartlarda geceyi geçirdi. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü de, Yunanistan’ın sert müdahaleyle karşıladığı sığınmacılara 3 öğün yemek dağıttı.

ÇOCUKLARA BİLE BİBER GAZI



Türkiye’ye insan hakları dersi vermeye çalışan Avrupa ülkeleri düzensiz göçmenlerin sınıra dayanmasıyla gerçek yüzünü gösterdi. Yunan polisi sınırda bekleyen mültecilere hedef gözetmeksizin biber gazı attı. Bazı çocuklar boğulma tehlikesi yaşadı.

TATBİKAT GÖRÜNÜMLÜ BARİKAT



Yunanistan 4. Kolordu Komutanlığı, göçmen akımının yoğun olduğu Evros bölgesinde ve Semadirek Adası’ndan Meis Adası’na kadar olan Doğu Ege’de 24 saat sürecek askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanılacağı, hafif ve ağır silahlarla atış yapılacağı vurgulandı.

TEHLİKELİ GÖÇÜN ROTASI MERİÇ



Meriç Nehri’ndeki adacıkta mahsur kalan çoğu kadın ve çocuk 30 göçmen, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, kıyıya yüzerek çıkan ve soğuktan titreyen düzensiz göçmene ilkyardımda bulundu.

ASKIDA BİLET



Sivas’ta pide fırını işleten Oğuz Koçak, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için’askıda bilet’ uygulaması başlattı.