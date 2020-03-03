Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2043
  • 6,9161
  • 319.122
  • 107310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Akını duyan sınıra koştu

Akını duyan sınıra koştu

Akını duyan sınıra koştu

100 binin üzerinde göçmenin üç günde sınırı geçtiği haberi üzerine mültecilerin Edirne'ye gelişi hızlandı. Soğuk havaya rağmen 2 binin üzerindeki göçmen tampon bölgede bekliyor.

Türkiye’den Avrupa’ya gitmek üzere Yunanistan tarafına giden göçmenlerin sayısı, dün 13.50 itibariyle 117 bin 677’ye ulaştı. Sığınmacıların hem karadan hem de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a ulaşma çabaları dün de sürdü. Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies arasındaki tampon bölgede bekleyen 2 binin üzerindeki göçmen, soğuk hava ve zor şartlarda geceyi geçirdi. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü de, Yunanistan’ın sert müdahaleyle karşıladığı sığınmacılara 3 öğün yemek dağıttı.

ÇOCUKLARA BİLE BİBER GAZI

Türkiye’ye insan hakları dersi vermeye çalışan Avrupa ülkeleri düzensiz göçmenlerin sınıra dayanmasıyla gerçek yüzünü gösterdi. Yunan polisi sınırda bekleyen mültecilere hedef gözetmeksizin biber gazı attı. Bazı çocuklar boğulma tehlikesi yaşadı. 

TATBİKAT GÖRÜNÜMLÜ BARİKAT

Yunanistan 4. Kolordu Komutanlığı, göçmen akımının yoğun olduğu Evros bölgesinde ve Semadirek Adası’ndan Meis Adası’na kadar olan Doğu Ege’de 24 saat sürecek askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanılacağı, hafif ve ağır silahlarla atış yapılacağı vurgulandı. 

TEHLİKELİ GÖÇÜN ROTASI MERİÇ

Meriç Nehri’ndeki adacıkta mahsur kalan çoğu kadın ve çocuk 30 göçmen, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, kıyıya yüzerek çıkan ve soğuktan titreyen düzensiz göçmene ilkyardımda bulundu. 

ASKIDA BİLET

Sivas’ta pide fırını işleten Oğuz Koçak, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için’askıda bilet’ uygulaması başlattı.


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
<p> </p>

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Anlamlı Tepki!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye Bahar Kalkanı operasyonunda hangi silahları kullanıyor

Faydasına inanamayacaksınız! Diyabete birebir...