Akıncı'nın sözlerine tepki yağıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

BAŞBAKAN TATAR KINADI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Akıncı’nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyorum" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Parti Meclisi’ni Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son açıklamalarının neden olduğu sıkıntıları ve tepkileri görüşmek üzere yarın saat 17.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Harekatı açıklamalarına ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 4 gün sustuktan sonra Türkiye’nin Suriye’de PKK-YPG terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı' adlı askeri harekatla ilgili olarak yazdıklarını üzüntü ve hayretler okudum. Sayın Akıncı’nın yaklaşımı, değerlendirmeleri kesinlikle doğru değildir ve Kıbrıs Türk Halkı’nın neredeyse bütününün görüşlerini yansıtmamaktadır. Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum. Halkın sürekli içindeyim. İnsanlarımızı tanıyorum. Halkımız Türkiye’ye güvenmekte ve Türkiye’nin askeri varlığı ile etkin garantörlüğünden asla geri adım atılmamasını talep etmektedir. Halkımız, Türkiye’nin kendisi için taşıdığı önemin farkındadır" dedi.

Kıbrıs Türkünün Suriye harekatını yakından izlediğini ve büyük bir samimiyetle Mehmetçiğin başarısı için dua etmekte olduğunu söyleyen Tatar, "Sayın Akıncı’nın konuyla ilgili geç açıklama yapması, Türkiye’ye açık ve net bir destek ortaya koymaktan, terör örgütünü kınamaktan kaçınması hiçbir şekilde halkımızın görüş ve tavrı olamaz. Bir kere Sayın Akıncı’nın en büyük hatası işin içine Kıbrıs Barış Harekatı’nı karıştırması ve 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a barışı getiren, halkımızı yok olmaktan kurtaran, devlet ilan ettiğimiz bugünkü coğrafyayı ortaya çıkaran tarihi bir olayı çarpıtmaya çalışmasıdır.

Sayın Akıncı’nın açık ve net bir şekilde terör örgütlerini eleştirmemesi ve terör örgütlerine karşı bir harekat yapıldığını göz ardı ederek açıklamalar yapması kabul edilemez bir tutumdur. Sayın Akıncı, gerek Türkiye gerekse biz çok hassas bir dönemden geçerken hassas olacağına, dikkatli davranacağına yaptığı açıklama ile Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık yapanlara katkı sağlamıştır" diye konuştu. Tatar, açıklamasının devamında şu açıklamalara yer verdi:

"Ulusal Birlik Partisi ve hükümetimiz adına Sayın Akıncı’yı bu tutumundan dolayı kınıyor, akli selim bir tutum içine girmeye davet ediyorum. 44’ncü yaşını kutlamakta olan Ulusal Birlik Partisi’nin varlık nedeni halkımızın güven ve refah içinde yaşamasını sağlamak, Anavatan Türkiye ilişkilerimizi geliştirmektir.Bu bağlamda Parti Meclisimizi Sayın Akıncı’nın bu son açıklamasıyla ortaya çıkan sıkıntıları ve tepkileri değerlendirmek gereken kararları üretmek üzere yarın saat 17.00’de olağanüstü toplantıya çağırıyorum Bu vesile ile bir kez daha Suriye’deki kahraman Mehmetçiğe başarılar diliyor, Allah Türkiye’miz ve KKTC’nin yardımcısı olsun diyorum.”

"ALLAH TÜRKİYE'MİZ VE KKTC'NİN YARDIMCISI OLSUN"

Akıncı'nın gerek Türkiye'nin gerekse KKTC'nin çok hassas bir dönemden geçerken duyarlı ve dikkatli olacağı yerde yaptığı açıklamayla Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık yapanlara katkı sağladığını ifade eden Tatar, "UBP ve hükümet adına Sayın Akıncı'yı bu tutumundan dolayı kınıyor, aklı selim bir tutum içine girmeye davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Suriye’deki kahraman Mehmetçiğe başarılar diliyor, Allah Türkiye'miz ve KKTC'nin yardımcısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Lefkoşa'da katıldığı bir programda da "Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile KKTC'yi yaşatıyoruz. Eğer Türk askeri Suriye'de memleketimizin huzuru, bölge barışı için bir harekattaysa, tabii ki Türk ordusunu ve Mehmetçiğimizi buradan duamızla selamlıyoruz. Allah onları her şeyden korusun." açıklamasında bulunmuştu.

"KIBRIS TÜRKÜ, TÜRKİYE İLE BİRLİKTEDİR"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu belirten Taçoy, 6 ay sonraki seçime yönelik yapılan bu açıklamanın seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olduğunu vurguladı. Taçoy, "Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayarak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı'nın düştüğü durum üzücüdür. Kıbrıs Türkü, Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta, birlikte gülmektedir." ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın Kıbrıslı Türkleri Rum katliamlarından kurtaran 1974 Barış Harekatı'na dönük söylemlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Taçoy, "Akan kandır, su değil' diyen Akıncı, terör örgütlerinin vahşetleri karşısında neden bir cümle kurmamıştır. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bir ulusun var olabilmesi için kahraman ordumuzun mücadelesine her zaman destek verdik, vereceğiz." açıklamasında bulundu.

"AÇIKLAMA ADETA DÜŞMANLARI SEVİNDİRMİŞ, DOSTLARI İSE ÜZMÜŞTÜR"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de bölücü terör odaklarına karşı yürüttüğü askeri harekatın, Türk ve Türkiye düşmanı çevrelerce kınandığını ve protesto edildiğini belirterek, Türkiye'nin her daim yanında olması gereken KKTC'nin bu süreçte sergilediği tavrın ibret niteliğinde olduğunu savundu.

Büyükyılmaz, YDP olarak Akıncı'yı protesto etiklerini kaydederek, "Devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı tam 4 gün sonra evlere şenlik talihsiz bir açıklama yaparak adeta düşmanları sevindirmiş, dostları ise üzmüştür. Sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamanın, Kıbrıs Türkü'nün kahir ekseriyetinin duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Gençlik Kolları, yayınladıkları ortak basın bildirisiyle Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamadan dolayı kınadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına sosyal medya üzerinden birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra vatandaşlar da tepki gösterdi.

Öte yandan, Akıncı'nın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Türkiye'de birçok kişi ve kurum tarafından eleştirildi.

Akıncı, dün akşam sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı konusunda sürekli üzerine gelindiğini ifade etmişti.

Türkiye'nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmadığını kaydeden Akıncı, meselenin "Türkiye'nin iyiliği nerededir?" sorusunun yanıtında olduğunu ve bu sorunun gerçek muhatabının Türkiye'de yaşayanlar olduğuna dikkati çekmişti.

Akıncı, Suriye topraklarının artık neredeyse 10'ncu yılına girmekte olan savaşa doyduğuna inandığını belirterek, "10 yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmanın mümkün olmayacağını" vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemediğini kaydederek, "Türk, Kürt, Arap, hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." ifadelerini kullanmıştı.

KKTC ESKİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3'ncü Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi'nin Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, "Türkiye'nin teröre 'dur' demek için Suriye'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Teröre başvurmanın hangi nedenle olursa olsun mazur görülemeyecek, insanlığa karşı işlenen en büyük suç olduğunu belirten Eroğlu, Türkiye'nin çok uzun yıllardır iç ve dış bazı kaynakların dürtmesi sebebiyle terörle mücadele etmek zorunda kaldığının altını çizdi.

Eroğlu, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör nedeniyle 30 binin üzerinde şehit verdiğini ve milyarlarca dolar kaynak harcadığını kaydetti.

"KIBRIS TÜRK'Ü MEHMETÇİK'İN YANINDADIR"

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türkiye'nin teröre 'dur' demek için Suriye'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır. Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, terörle yan yana yaşamayanların Türkiye'yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez. Dileğimiz Mehmetçik'in Allah'ın yardımı ile bir an önce bu harekatı başarı ile sonuçlandırması, terör odaklarını yok ederek bölgeye gerçek, kalıcı barışın gelmesini sağlamasıdır. Bu yöndeki inancımız tamdır. Kıbrıs Türk'ü daima olduğu gibi, tüm kalbiyle Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in yanındadır."