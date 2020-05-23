'AKINCI TİHA' yarın görücüye çıkıyor

Türkiye’nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geliştirme aşamalarının görüntülendiği ‘AKINCI’ belgeseli, bayramın ilk günü olan yarın saat 20.23’te Baykar’ın ‘Baykar Tecnologies’ adlı YouTube kanalında yayınlanacak. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, belgeseli tanıtan iki fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar, belgeselin iki fragmanını Twitter hesabından paylaştı.

15 AYDA TAMAMLANDI



Şubat 2019’da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı.Belgesel, Bayraktar AKINCI’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019’a kadar olan zorlu ve yoğun çalışma döneminin yaşandığı 6 aylık süreci mercek altına alıyor.

3 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ



Baykar’ın İHA geliştirmedeki tecrübe ve teknolojisiyle geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye’yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak. 24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5 bin 500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 2 adet 450 HP gücünde turboprop motorla gökyüzüne yükseliyor.

YAPAY ZEKAYLA UÇACAK



AKINCI, bünyesinde bulunduracağı 6 adet yapay zeka bilgisayarı vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi AKINCI’nın daha etkin kullanımını sağlayacak.