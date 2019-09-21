'Akıncı' Rumları şaşkına çevirdi! 'Benzerini dünyada sadece dört ülke üretebiliyor'

Rum medyası Akıncı'nın Teknofest'te tanıtılmasını gündeme taşıdı. ''Türkiye, saldırı Drone’unu sergiledi'' başlığını atan Rum medyası, ''Akıncı’nın, F-16 gibi bir ton mühimmat taşıyabildiği ve bir benzerini dünyada üretebilecek sadece dört ülke bulunduğu'' bilgisini paylaştı.

GÖKYÜZÜNDE TÜRK MARKASI





Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ekibinin ürettiğine işaret edilen haberde; ''Akıncı, hem tespit, hem de hedef imha işlemini gerçekleştirebilecek güçte'' ifadelerine yer verildi.

Büyük bir teknoloji olduğu belirtilen Akıncı'nın, 40 bin feet yükseklikte uçabildiği kaydedilen haberde; "gökyüzünün Türk markasıyla donatıldığına" vurgu yapıldı.



DHA