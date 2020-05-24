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  3. Akıncı belgeseli izle! Akıncı belgeseli YouTube'da yayınlandı!
24 Mayıs 2020 Pazar 21:30 | Son Güncelleme:

Akıncı belgeseli izle! Akıncı belgeseli YouTube'da yayınlandı!

Akıncı belgeseli izle! Akıncı belgeseli YouTube'da yayınlandı!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve ekibiyle üretilen Türkiye'nin ilk taarruz amaçlı insansız hava aracı Akıncı belgeseli YouTube üzerinden yayınlandı. Savunma sanayiinde büyük işler başaran Selçuk Bayraktar ve Akıncı TİHA'nın öyküsün anlatan belgeselin projesi Şubat 2019'da başladı ve yaklaşık 15 ayda tamamlandı. Akıncı belgeseli ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı belgeseli yayınlandı. Savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan Selçuk Bayraktar ve ekibinin büyük başarını anlatan Akıncı belgeseli Ramazan Bayramı’nın birinci gününde izlenime sunuldu. Şubat 2019’da başlayan ve yaklaşık 15 ayda tamamlanan çekimler bir başarının hikayesini anlatıyor. İşte Akıncı belgeseli...

AKINCI BELGESELİ YAYINLANDI!

Bayraktar AKINCI TİHA’nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, saat 20.23’te Baykar’a ait ‘Baykar Tecnologies’ adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlandı.

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy’un yaptığı belgesel için İstanbul’da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA’nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2019’da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı.

AKINCI BELGESELİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



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