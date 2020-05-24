Akıncı belgeseli izle! Akıncı belgeseli YouTube'da yayınlandı!

Türkiye’nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı belgeseli yayınlandı. Savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan Selçuk Bayraktar ve ekibinin büyük başarını anlatan Akıncı belgeseli Ramazan Bayramı’nın birinci gününde izlenime sunuldu. Şubat 2019’da başlayan ve yaklaşık 15 ayda tamamlanan çekimler bir başarının hikayesini anlatıyor. İşte Akıncı belgeseli...



AKINCI BELGESELİ YAYINLANDI!

Bayraktar AKINCI TİHA’nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, saat 20.23’te Baykar’a ait ‘Baykar Tecnologies’ adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlandı.

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy’un yaptığı belgesel için İstanbul’da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA’nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2019’da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı.

AKINCI BELGESELİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



