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  3. Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi: Cezaevinden çıktıkları gün yakalandılar
21 Mayıs 2020 Perşembe 20:26 | Son Güncelleme:

Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi: Cezaevinden çıktıkları gün yakalandılar

Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi: Cezaevinden çıktıkları gün yakalandılar

Denizli'nin Honaz ilçesinde, dolandırıcılık suçundan konuldukları cezaevinden tahliye oldukları gün aynı suçtan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 2'si tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3'ü Denizli'de, Antalya, Burdur, Ankara ve Aydın'da 7 kişiyi otomobil alma yalanıyla dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, şüphelilerin Arif S., Halil D. ve Bülent T. olduğunu belirledi. İnternet üzerinden dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler, gözaltına alındı. 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Şüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilini satmak için ilan veren kişileri arayıp, noterde buluştukları, aracın parasını EFT yaparak alım- satım işlemlerini tamamladıkları, ancak noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili ertesi gün sattıkları tespit edildi.

(DHA)


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