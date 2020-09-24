Akıl okuyup düşünceleri görsele döküyor

Helsinki Üniversitesi'nde araştırmacı Tuuka Ruotsalo, “Katılımcıların görsellere baktığı esnada çekilen EEG'ler, bir sinir ağına (gerçek beyinlerden esinlenilerek geliştirilmiş bir algoritmaya) iletildi. Söz konusu ağ, beyinlerin, katılımcıların aradığıyla eşleşen herhangi bir görüntüyü saptayıp saptamadığını çıkarsadı” dedi.

