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24 Eylül 2020 Perşembe 20:06 | Son Güncelleme:

Akıl okuyup düşünceleri görsele döküyor

Akıl okuyup düşünceleri görsele döküyor

Beyin aktivitesini izleyebilen ve kullanıcının düşündüklerini görsele dökebilen yeni bir bilgisayar geliştirildi.

Helsinki Üniversitesi'nde araştırmacı Tuuka Ruotsalo, “Katılımcıların görsellere baktığı esnada çekilen EEG'ler, bir sinir ağına (gerçek beyinlerden esinlenilerek geliştirilmiş bir algoritmaya) iletildi. Söz konusu ağ, beyinlerin, katılımcıların aradığıyla eşleşen herhangi bir görüntüyü saptayıp saptamadığını çıkarsadı” dedi.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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