Akdeniz'i sağanak vurdu... Adana'da eğitime sağanak yağış engeli!

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, 100 dönümlük arazide bulunan seralara zarar verdi. Seranın ve yetiştirilen ürünlerin zarar gördüğü sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Alanya’da dün gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan verilere göre metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağışın düştüğü Alanya’da, yağmurla birlikte etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar; Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallelerindeki 100 dönüm sera alanına zarar verdi. Şiddetli rüzgarda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan domates, patlıcan, salatalık gibi ürünler zarar gördü.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkilileri, zarar gören seralarda inceleme başlattı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

’DESTEK BEKLİYORUZ’

Sebze üreticisi Hüseyin Sertgöz, zarar gören ürünleri satma imkanları olmadığını belirterek, "Maddi anlamda zararımız var. Cam seralar olduğu için de her yerde cam kırıkları var. Kendimiz de içeriye girip çalışmaktan korkuyoruz. Gerçekten çok mağdur ve üzgünüz. Böyle olmasını kimse istemez. Acılarımızı paylaşacak yetkililerin olacağını düşünüyoruz. En azından bize destek olmalarını bekliyoruz. Yardımcı olurlarsa çiftçi kardeşlerimizin yüreklerine de su serpmiş olurlar" dedi.

’NAYLONLAR HAVADA UÇUŞUYORDU’

Serası zarar gören Toslak Mahallesi’ndeki patlıcan üreticisi Ahmet Sertgöz, fırtınanın aniden etkili olduğunu söyledi. Sertgöz, "Acayip bir fırtına çıktı. Sera naylonları havada uçuşuyordu. Kendimizi zor kurtardık, Allah’tan geldi. Diyecek bir şeyimiz yok. Yaklaşık 3 dönümde bulunan cam seramız zarar gördü. Bunların tamiri maddi güçle yapılacak bir şey. Bu afet gören yerlerin mahsullerini kış günü olduğu için yaptıracak gücümüz yok ve maliyet de büyük. Patlıcanlar da zayi olacak. Kış gününde bir usta bulmak da zor. Bizlerin bu durumunu görerek yetkililerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

ADANA'DA TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Adana’da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti. Yağmurla Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, tarlalarını dolduran suyu boşaltabilmek için motorlarla büyük çaba harcadı. Buğday ve narenciye ürünlerinin zarar gördüğü öğrenilirken, yağışların cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

İlçede sağanakla yaşanan fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Yetkililer, arazilerdeki zararın sular çekildikten sonra yapılacak tespitle belli olacağını bildirdi.

4 İLÇEDE EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda eğitime, kentte etkili olan sağanak nedeniyle yarın ara verildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin aynı tarihlerde izinli sayılacaklarını kaydetti.

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar’ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti. Kocamanlar, "Biz olaydan haberdar değildik. Çocuğum dükkana gelirken, belediyenin yapmadığı altyapının sel sularına kapıldı. Çocuğumu 400 metre ilerde balçığın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun. Bedediyeye de hiç bir şey söylemiyorum. Orada neden oturuyorlar bilmiyorum. Çocuğum şuan gözetim altında, durumu belli değil. Doktorlar takip ediyor" dedi.

HATAY'I DA VURDU

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı. Çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi.