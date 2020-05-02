Akdeniz'deki dengeler Türkiye lehine döndü

Küresel piyasada düşen petrol fiyatları Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmaları yürüten dev enerji şirketlerinin faaliyetlerini ertelemesine neden olurken, uzmanlar son dönemde bölgede çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Türkiye’nin avantajlı konumunun pekişeceğini belirtiyor.

PLANLARINA ARA VERDİLER

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, “Kovid-19 salgınının etkisi ile de içe dönük politikalar benimseyen devletler, şimdilik Doğu Akdeniz planlarına ara vermiş durumda” dedi. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener ise “Şu an küresel oyuncular Türkiye’nin razı olmadığı bir modelin hayata geçemeyeceğinden emin oldular” dedi.

Kanuni, salgın sonrası sondaja başlayacak

Prof. Mehmet Efe Biresselioğlu,şunları söyledi: “Türkiye, bu salgını atlatabilirse yeni yapılanmada ekonomik ve jeopolitik perspektifte daha avantajlı olacak. Üçüncü sondaj gemisi Kanuni mart ayı ortasında Türkiye karasularına giriş yaptı. Geminin gerekli bakımları ve güncellemeleri yapılarak hazır hale getirilecek. Bu da demek oluyor ki Kanuni salgın sonrasında sondaja başlayabilecek.”

