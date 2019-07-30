Akdeniz'de suların ısındığı dönemde Yaycı Paşa'dan çok konuşulacak kitap!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın hazırladığı “Sorular ve Cevaplarla Münhasır Ekonomik Bölge” adlı çalışma Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını bu konudaki uluslararası hukuk hükümlerine, anlaşma ve sözleşmelere dayalı olarak anlatıyor.

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kavramını çalışmasında detaylıca açıklayan Yaycı, Kıta Sahanlığı ile arasındaki farkı da yine detaylıca anlatıyor. Çalışma grafikler ve değişik görsellerle de zenginleştirilmiş. Deniz Kuvvetleri’nin yetiştirdiği yetenekli bir subay olan Yaycı, fizik mühendisliği ve elektronik mühendisliği alanında master derecesinde sahip olmakla birlikte uluslararası ilişkiler doktorası da yapmış. Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarında onun makaleleri referans alınıyor.

Dolasıyla bu konudaki en yetkin isimlerden biri olarak çok değerli bir çalışmaya imza atmış. Kitap, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de iki sondaj gemisiyle doğal gaz arama faaliyetini yürüttüğü bu dönemde, Türkiye’nin uluslararası argümanlarını güçlendiren ve destekleyen bir çalışma olarak ilgi görmeye devam ediyor.



