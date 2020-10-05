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  • Akdeniz'de kesintisiz 182 gün: TCG Giresun rekor kırdı
05 Ekim 2020 Pazartesi 10:11 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de kesintisiz 182 gün: TCG Giresun rekor kırdı

Akdeniz'de kesintisiz 182 gün: TCG Giresun rekor kırdı

TCG Giresun fırkateyni, Akdeniz'deki harekat ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde kesintisiz 182 gün seyir icra ederek yeni bir rekor kırdı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TCG Giresun'un 182 gün kesintisiz seyir icra ederek yeni bir rekora imza attığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz'deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı."

<p>Emine Erdoğan, Twitter hesabından '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda,

Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı

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