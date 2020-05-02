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  3. Akdeniz'de deprem mi oldu? Son dakika Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de deprem mi oldu? Son dakika Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de deprem mi oldu" Son dakika Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listesini incelemek istiyor. Kandilli'ye göre Akdeniz Girit Adası açıklarında 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Akdeniz'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listesini incelemek istiyor. Kandilli'ye göre Akdeniz Girit Adası açıklarında 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ DEPREM

15:51'de meydana gelen deprem Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 17.9 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.3 şiddetinde ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ


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