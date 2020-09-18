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18 Eylül 2020 Cuma 19:39 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberine göre Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor...

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