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Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem!
18 Eylül 2020 Cuma 19:39 | Son Güncelleme:
18 Eylül 2020 Cuma 19:39
Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem!
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Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberine göre Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor...
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