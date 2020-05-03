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Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde depremin ardından

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde depremin ardından

AFAD, saat 08.45'te Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7.40 kilometre derinliğinde oluştu. İkinci bir depremin meydana geldiği bölgede bu kez 3,5 şiddetinde olarak kayıtlara geçti.

AFAD, saat 08.45'te Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7.40 kilometre derinliğinde oluştu. 

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl belirlememelere göre Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Adil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 08.54'te Datça'nın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.6 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye Mahalleri'nden hissedildi. 7.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Akdeniz'de ikinci deprem ise saat 09.38'te yine Datça açıklarında yaşandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi. 


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