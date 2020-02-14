Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,048
  • 6,5568
  • 307.233
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Marmaris'in ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Akdeniz açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

(AA)


Özge Özpirinçci'den heyecanlandıran Kuruluş Osman sürprizi
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Hilal'i tutabilene aşk olsun
Aslı Enver Hadise'yi sildi!
Cem'den Kerem'e olay gönderme
<p>Oltu’nun Şehitler Mahallesinde ikamet eden hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Abdullah Başar 42 y

42 Yıllık Eşine Ahırda Sevgililer Günü Sürprizi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Mafya lideri Yakup Süt yakalandı

Turistik Doğu Ekspresi ile Anadolu'nun hazinelerine yolculuk