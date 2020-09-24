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24 Eylül 2020 Perşembe 22:07 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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