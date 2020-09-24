24 Eylül 2020 Perşembe 22:07 | Son Güncelleme:
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 0.80 km.Lasithi (Yunanistan), 208.25 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 24.09.2020, 21:52:16 TSİ
Enlem : 35.3460 N
Boylam : 25.7440 E
Derinlik : 35.50 km
Detay : https://t.co/tI26IM7vBM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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