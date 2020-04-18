Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Ferdi Tayfur'u davet etti: Tedavi etmekten memnuniyet duyarız
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan şarkıcı Ferdi Tayfur'a, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Ünal'dan davet geldi. Ünal sosyal medya hesabı Twitter'dan yatığı paylaşımında Ferdi Tayfur'u Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne davet etti.
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan şarkıcı Ferdi Tayfur'a, doktorlar böbrek nakli önerisinde bulunmuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tayfur'u Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezine davet eti.
‘DİLERSE TEDAVİ ETMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ’
Rektör Ünal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan sayın Ferdi Tayfur Beye geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’mizde misafir edip gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız."
Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan sayın Ferdi Tayfur Beye geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız. @ferdiitayfur @gezegen_mehmet @Akdenizun https://t.co/1W4WYCNf9p— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) April 18, 2020