Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Ferdi Tayfur'u davet etti: Tedavi etmekten memnuniyet duyarız

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan şarkıcı Ferdi Tayfur'a, doktorlar böbrek nakli önerisinde bulunmuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tayfur'u Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezine davet eti.

‘DİLERSE TEDAVİ ETMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ’

Rektör Ünal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan sayın Ferdi Tayfur Beye geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız. @ferdiitayfur @gezegen_mehmet @Akdenizun https://t.co/1W4WYCNf9p